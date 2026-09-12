BİM’DE FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ! YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ ALIŞVERİŞ LİSTESİNE GİRDİ (BİM 15-21 EYLÜL)
BİM mağazalarında yeni haftada satışa sunulacak ürünlerin fiyatları tüketicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Alışveriş bütçesini daha dikkatli kullanmak isteyen vatandaşlar, haftalık kampanyada hangi ürünlerin yer aldığını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik seçeneklerin bulunduğu kampanyada dikkat çeken ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM’in yeni hafta ürünleri ve güncel fiyatları belli oldu!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.