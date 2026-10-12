BİM’DE FİYATLAR DÜŞÜYOR! İŞTE SALI GÜNÜ RAFLARDA YERİNİ ALACAK ÜRÜNLER (BİM 13-19 EKİM)
13 Ekim Salı günü BİM’de izdiham yaratacak indirimler var! Ev ekonomisine destek olacak 13-19 Ekim BİM aktüel ürünler kampanyası vitrine çıkıyor. Mutfak eksiklerini kapatmak ve hijyen ürünlerini stoklamak isteyenler için kaçırılmayacak fiyatlar geliyor. Ürünler stoklarla sınırlı olduğu için Salı sabahı erken saatlerde BİM mağazalarına uğramayı unutmayın. Tasarruflu alışverişin adresi bu hafta da değişmiyor!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.