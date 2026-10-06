BİM'DE GELECEK HAFTA NELER VAR? STAND MİKSER, SÜRGÜLÜ ASPİRATÖR, BUHARLI ÜTÜ, TV… (BİM 11-17 EKİM)
Evini yenilemek, çeyiz eksiklerini kapatmak ve mutfağına şıklık katmak isteyenler dikkat! BİM 11-17 Ekim aktüel kataloğu ile küçük ev aletlerinde ve mutfak ürünlerinde devrim niteliğinde fiyatlar geliyor. Özellikle stand mikser, sürgülü aspiratör, buharlı ütü ve televizyonlarda hazırlanan o etiketleri gören mağazalara koşacak. İşte BİM mağazalarında kapış kapış gidecek bütçe dostu fırsatların tüm detayları...
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