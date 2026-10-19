BİM’DE GERİ SAYIM BAŞLADI! DEV İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! (BİM 20-26 EKİM)
BİM, 20-26 Ekim tarihleri arasında geçerli yeni indirim haftasında gıda ürünlerinde büyük fırsatlar sunuyor. Mutfağın temel ihtiyaçlarından cazip atıştırmalıklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Temel gıda maddelerinde sunulan özel fiyatlar, haftalık mutfak alışverişini bütçe dostu hale getirirken; kahvaltılık ürünlerden süt ürünlerine, bakliyattan yağlara kadar pek çok seçenek raflardaki yerini alıyor. Sınırlı stoklarla sunulan bu avantajlı gıda ürünlerini kaçırmamak için 20-26 Ekim tarihleri arasında BİM’i ziyaret edebilirsiniz.
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