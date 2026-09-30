BİM’DE GERİ SAYIM BAŞLADI! FİYATLAR RESMEN DİBE VURDU (BİM 6-12 EKİM)
BİM’in 6-12 Ekim haftasında gıda ürünlerinde uygulanan indirimler dikkat çekiyor. Market alışverişinde daha hesaplı seçeneklere yönelen tüketiciler, yeni haftada satışa sunulacak ürünleri yakından inceliyor. Çeşit çeşit gıda ürünlerinin yer aldığı kampanyada, indirimli fiyatlar öne çıkıyor. BİM’den alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar için 6-12 Ekim haftasında satışa sunulacak indirimli ürünleri ve fiyatlarını bir araya getirdik. İşte 6-12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi…
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