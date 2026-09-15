BİM'DE GERİ SAYIM BAŞLADI! RAFLAR DOLUP TAŞACAK (BİM 20-26 EYLÜL)
BİM 20-26 Eylül aktüel ürünler kataloğu için geri sayım başladı. BİM'e bu hafta birbirinden farklı kategorilerde onlarca indirimli ürün geliyor. Cuma gününden itibaren geçerli olacak ve stoklarla sınırlı olacak kampanyalar için vatandaşlar BİM mağazalarına akın edecek. Peki, BİM’e 20 Eylül Cuma hangi ürünler geliyor? İşte BİM 20-26 Eylül BİM aktüel kataloğu…
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