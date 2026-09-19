BİM’DE GIDA ALIŞVERİŞİ YAPACAKLAR DİKKAT! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER GELİYOR (BİM 22-28 EYLÜL)
BİM’in yeni haftaya özel kampanyasında gıda ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Market alışverişini daha uygun fiyatlarla tamamlamak isteyen tüketiciler için farklı ürünlerin satışa sunulacağı haftada, günlük ihtiyaçlar arasında yer alan seçenekler öne çıkıyor. Fiyatları yakından takip eden vatandaşlar, BİM mağazalarında hangi ürünlerin indirimli olarak raflarda yer alacağını araştırmaya başladı. Haftanın öne çıkan ürünleri ve güncel fiyatları alışveriş öncesinde merak konusu oldu. İşte BİM 22-28 Eylül aktüel ürünler fiyat listesi…
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