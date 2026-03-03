  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’de gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar: BİM 3 Mart Salı Aktüel Ürünler Kataloğu!

BİM’de gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar: BİM 3 Mart Salı Aktüel Ürünler Kataloğu!

BİM’de gıda alışverişi çok daha hesaplı. BİM, temel gıda ürünlerden içeceklere kadar pek çok gıda ürününü indirimli fiyatlarla sunuyor. Bugün BİM’e uğrayın, mutfağınızı bereketle doldurun.

BİM’de gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar: BİM 3 Mart Salı Aktüel Ürünler Kataloğu! - Sayfa 1

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 439 TL

1 | 76
BİM’de gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar: BİM 3 Mart Salı Aktüel Ürünler Kataloğu! - Sayfa 2
2 | 76
BİM’de gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar: BİM 3 Mart Salı Aktüel Ürünler Kataloğu! - Sayfa 3
3 | 76
BİM’de gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar: BİM 3 Mart Salı Aktüel Ürünler Kataloğu! - Sayfa 4
4 | 76