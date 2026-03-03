BİM’de gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar: BİM 3 Mart Salı Aktüel Ürünler Kataloğu!
BİM’de gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar: BİM 3 Mart Salı Aktüel Ürünler Kataloğu!
BİM’de gıda alışverişi çok daha hesaplı. BİM, temel gıda ürünlerden içeceklere kadar pek çok gıda ürününü indirimli fiyatlarla sunuyor. Bugün BİM’e uğrayın, mutfağınızı bereketle doldurun.
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Fiyat: 439 TL
1 | 76
2 | 76
3 | 76
4 | 76
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.