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BİM’de gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı tarihinde gıda ve temizlik ürünlerinde indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 5 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM’de gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

CEM KIRMIZI BİBER DOLGULU YEŞİL ZEYTİN 1000 G

Fiyat: 150 TL

LUNA MARGARİN KLASİK KASE 500 G

Fiyat: 55 TL

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BİM’de gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ÇOTONAK ŞEKER İLAVESİZ FINDIK EZMESİ 300 G

Fiyat: 165 TL

ZÜBER KIRMIZI MEYVELİ GRANOLA BAR 25 G

Fiyat: 19,50 TL

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BİM’de gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

GÜLEÇ GENEL TEMİZLİK SIVISI 4 L

Fiyat: 99 TL

MR. OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI 3,5 L+0,5 L

Fiyat: 119 TL

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