BİM’de gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı tarihinde gıda ve temizlik ürünlerinde indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 5 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
CEM KIRMIZI BİBER DOLGULU YEŞİL ZEYTİN 1000 G
Fiyat: 150 TL
LUNA MARGARİN KLASİK KASE 500 G
Fiyat: 55 TL
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ÇOTONAK ŞEKER İLAVESİZ FINDIK EZMESİ 300 G
Fiyat: 165 TL
ZÜBER KIRMIZI MEYVELİ GRANOLA BAR 25 G
Fiyat: 19,50 TL
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GÜLEÇ GENEL TEMİZLİK SIVISI 4 L
Fiyat: 99 TL
MR. OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI 3,5 L+0,5 L
Fiyat: 119 TL
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A101’e 7 Ağustos Perşembe günü Elektrikli Bisiklet geliyor! (A101 7 AĞUSTOS PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER)