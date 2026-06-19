BİM’de haftanın dev gıda indirimi başlıyor: 23 Haziran Salı günü mutfak harcamaları yarıya inecek
BİM’de haftanın dev gıda indirimi başlıyor: 23 Haziran Salı günü mutfak harcamaları yarıya inecek
Türkiye'nin lider perakende market zincirlerinden BİM, 23 Haziran Salı gününden itibaren tüm mağazalarında geçerli olacak yeni Aktüel kataloğunda temel gıda gruplarına yönelik çok büyük bir indirim kampanyası başlattı. Mutfak enflasyonuna karşı ev ekonomilerini desteklemeyi hedefleyen bu dev hamlede, ailelerin günlük tüketiminde geniş yer tutan pek çok temel ihtiyaç maddesinde çok ciddi fiyat avantajları sunuluyor. Kaliteli ürünleri bütçe dostu oranlarla raflara taşıyan BİM, dev indirim dalgasıyla dikkatleri çekiyor.
DANA KIYMA 1000 G
Fiyat: 645 TL
1 | 90
2 | 90
3 | 90
4 | 90
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