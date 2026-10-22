BİM’DE HAFTANIN FIRSATLARI DİKKAT ÇEKTİ! İŞTE FİYAT FİYAT LİSTE (BİM 23-29 EKİM)
BİM’in yeni 23-29 Ekim aktüel kataloğuyla birlikte alışveriş yapacakları farklı kategorilerde pek çok seçenek bekliyor. Ev ihtiyaçlarından mutfak ürünlerine, tekstilden kişisel kullanıma yönelik alternatiflere kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Günlük yaşamda ihtiyaç duyulan pek çok ürünü bir araya getiren katalogda hem ev alışverişini tamamlamak hem de mevsim değişikliğine hazırlanmak isteyenlere hitap eden seçenekler bulunuyor. Peki, BİM’e neler geliyor? Hangi ürünler indirimde? İşte BİM 23-29 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi…
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