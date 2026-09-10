BİM'DE İNDİRİM ÇILGINLIĞI BAŞLIYOR! BU FİYATLAR KAPIŞ KAPIŞ GİDER (BİM 11-17 EYLÜL)
BİM, 11-17 Eylül 2026 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak ortalığı kasıp kavurdu. Şimdiden büyük heyecan yaratan indirim listesinde, dünyaca ünlü Tefal mutfak ürünleri ve şık ev tekstili ürünleri şok fiyatlarla raflara iniyor. Özellikle mutfak eksiklerini ucuza kapatmak isteyenlerin ve çeyiz hazırlığı yapanların radarına giren bu cuma fırsatlarında, seyahatseverler için kaçırılmayacak indirimli valiz setleri de var. Stoklarla sınırlı bu dev kampanyayı kaçırmak istemeyenler şimdiden kuyruğa girmeye hazır!
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