  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’DE İNDİRİM FIRSATI: MUTFAK VE TEMİZLİK BÜTÇESİ KORUMA ALTINDA! (BİM 8-14 EYLÜL)

BİM’DE İNDİRİM FIRSATI: MUTFAK VE TEMİZLİK BÜTÇESİ KORUMA ALTINDA! (BİM 8-14 EYLÜL)

Tüketicinin cebini düşünen yeni bir kampanya dönemi BİM 8-14 Eylül tarihleri arasında kapılarını açıyor. Büyük boy temizlik malzemelerinden banyo ve hijyen ürünlerine, kahvaltılıklardan akşam yemeğinin vazgeçilmezi olan temel gıdalara kadar geniş bir liste hazırlandı. Önümüzdeki günlerde başlayacak BİM 8-14 Eylül indirimlerini herkesten önce inceleyip karlı çıkın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
BİM’DE İNDİRİM FIRSATI: MUTFAK VE TEMİZLİK BÜTÇESİ KORUMA ALTINDA! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 1

EMİN DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 299 TL

1 | 73
BİM’DE İNDİRİM FIRSATI: MUTFAK VE TEMİZLİK BÜTÇESİ KORUMA ALTINDA! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 2
2 | 73
BİM’DE İNDİRİM FIRSATI: MUTFAK VE TEMİZLİK BÜTÇESİ KORUMA ALTINDA! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 3
3 | 73
BİM’DE İNDİRİM FIRSATI: MUTFAK VE TEMİZLİK BÜTÇESİ KORUMA ALTINDA! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 4

NAMET FISTIKLI HİNDİ SALAM 100 G

Fiyat: 37,50 TL

4 | 73