BİM’DE İNDİRİM FIRSATI: MUTFAK VE TEMİZLİK BÜTÇESİ KORUMA ALTINDA! (BİM 8-14 EYLÜL)
Tüketicinin cebini düşünen yeni bir kampanya dönemi BİM 8-14 Eylül tarihleri arasında kapılarını açıyor. Büyük boy temizlik malzemelerinden banyo ve hijyen ürünlerine, kahvaltılıklardan akşam yemeğinin vazgeçilmezi olan temel gıdalara kadar geniş bir liste hazırlandı. Önümüzdeki günlerde başlayacak BİM 8-14 Eylül indirimlerini herkesten önce inceleyip karlı çıkın.
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