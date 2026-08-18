BİM’DE İNDİRİM ŞÖLENİ: BU SABAH MARKET KAPISINDA KUYRUK OLACAK! (BİM 18-24 AĞUSTOS)
Mutfakta dev fırsat günü! BİM’in indirimleri öyle büyük ki sabahın ilk ışıklarıyla market yolunu tutmayan pişman olur. Stoklarla sınırlı zeytinyağı, sucuk, bakliyat, ketçap, mayonez, 6'lı süt çeşitleri, içecekler, atıştırmalıklar, yoğurt ve peynir çeşitlerinde etiketler altüst oldu. Üstelik spor yapanların favorisi olan Protein Ocn ürünleri de bugün kapış kapış gidecek fiyatlarla raflara geliyor. Erken kalkanın poşetleri ucuza dolduracağı, rafları bomboş bırakacak BİM 18-24 Ağustos güncel fiyat kataloğu haberimizde…
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