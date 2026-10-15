BİM’DE İNDİRİM ŞÖLENİ! FİYATLAR TEK TEK BELLİ OLDU (BİM 20-26 EKİM)
Mutfak alışverişi yapacaklar dikkat! 20 Ekim Salı günü BİM’de kelimenin tam anlamıyla kıyamet kopacak! 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında gıda ürünlerine gelecek dev indirimi duyanlar şimdiden alarm kurdu. Zeytinyağından ayçiçek yağına, bakliyattan et ürünlerine kadar her şeyde etiketler yarı yarıya iniyor. Bitmedi; atıştırmalıklarda dip fiyatla geliyor. 20 Ekim Salı sabahı erkenden kapıda sıraya girmeyen, boş raflara bakıp cidden çok üzülür. İşte kapış kapış gidecek o dev liste!
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