  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’DE İNDİRİM ŞÖLENİ! FİYATLAR TEK TEK BELLİ OLDU (BİM 20-26 EKİM)

BİM’DE İNDİRİM ŞÖLENİ! FİYATLAR TEK TEK BELLİ OLDU (BİM 20-26 EKİM)

Mutfak alışverişi yapacaklar dikkat! 20 Ekim Salı günü BİM’de kelimenin tam anlamıyla kıyamet kopacak! 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında gıda ürünlerine gelecek dev indirimi duyanlar şimdiden alarm kurdu. Zeytinyağından ayçiçek yağına, bakliyattan et ürünlerine kadar her şeyde etiketler yarı yarıya iniyor. Bitmedi; atıştırmalıklarda dip fiyatla geliyor. 20 Ekim Salı sabahı erkenden kapıda sıraya girmeyen, boş raflara bakıp cidden çok üzülür. İşte kapış kapış gidecek o dev liste!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
BİM’DE İNDİRİM ŞÖLENİ! FİYATLAR TEK TEK BELLİ OLDU (BİM 20-26 EKİM) - Sayfa 1

SEK %0,5 YAĞLI SÜT – 1 L

Fiyat: 42,50 TL

1 | 76
BİM’DE İNDİRİM ŞÖLENİ! FİYATLAR TEK TEK BELLİ OLDU (BİM 20-26 EKİM) - Sayfa 2
2 | 76
BİM’DE İNDİRİM ŞÖLENİ! FİYATLAR TEK TEK BELLİ OLDU (BİM 20-26 EKİM) - Sayfa 3
3 | 76
BİM’DE İNDİRİM ŞÖLENİ! FİYATLAR TEK TEK BELLİ OLDU (BİM 20-26 EKİM) - Sayfa 4
4 | 76