BİM’DE KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK DEV İNDİRİMLER BAŞLIYOR! SAKIN KAÇIRMAYIN! (BİM 27 EKİM-2 KASIM)
BİM, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında geçerli aktüel kataloğuyla gıda, deterjan ve kişisel bakımda dev indirim dönemini başlattı! Merakla beklenen fırsatlar belli oldu. 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Torku dana kavurma 999 TL, kaşar peyniri 439 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Temizlikte Solo Plus tuvalet kağıdı 359 TL, ABC 10 kg toz deterjan ise 379 TL'den raflarda olacak. Ayrıca Nivea Micellar su 159 TL ve Golden Rose makyaj ürünleri stoklarla sınırlı! 27 Ekim’den itibaren yerinizi ayırtmayı unutmayın!
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