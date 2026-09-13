BİM’DE PHİLİPS AZUR BUHARLI ÜTÜ BUGÜN SATIŞTA! (BİM 13-19 EYLÜL)
BİM’in 13-19 Eylül aktüel ürünleri arasında yer alan Philips Azur buharlı ütü bugün mağazalarda satışa sunuluyor. Dikey buhar püskürtme işlevine sahip olan ütüde 300 mililitrelik su haznesi bulunuyor. Damlama durdurma ve hızlı kireç çözme sistemlerinin yanı sıra değişken buhar ayarlama özelliği de bulunan ürün 2 yıl garantiyle satışa çıkıyor. Philips Azur buharlı ütü için peşin fiyatına 6 taksit seçeneği de sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmayın!
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