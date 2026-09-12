BİM'DE PROFESYONEL OYUNCU EKİPMANI: XDRIVE KOLTUKLARI BU HAFTA YOK SATACAK (BİM 16-22 EYLÜL)
BİM 16-22 Eylül aktüel ürünler kataloğuyla birlikte oyun severlerin merakla beklediği xDrive profesyonel oyuncu koltukları mağazalara geliyor. Ayarlanabilir bel yastığı, ergonomik oturum desteği ve konforlu başlığıyla öne çıkan ürün, 160 derece yatar yan mekanizması ve güçlendirilmiş çift kollu alt sistemiyle dikkat çekiyor. 110 kg ve 130 kg taşıma kapasiteli iki farklı seçenekle peşin fiyatına taksit avantajıyla sunulacak olan bu fırsatı kaçıran pişman olur. BİM 16-22 Eylül güncel broşür detayları haberimizde.
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