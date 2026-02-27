  1. Ekonomim
  4. Bim’de Ramazan indirimi: 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında aynı ikincisi yarı fiyatına!

BİM’de 27 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında seçili ürünlerde ikinci ürün %50 indirimli olarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, hem Ramazan sofralarını zenginleştirme hem de bütçelerini rahatlatma fırsatı buluyor.

SEK TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 G

Fiyat: 355 TL

TEKSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 G

Fiyat: 340 TL

İÇİM TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 G

Fiyat: 375 TL

ALTINKILIÇ TAM YAĞLI KLASİK BEYAZ PEYNİR 500 G

Fiyat: 219 TL

