Bim’de Ramazan indirimi: 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında aynı ikincisi yarı fiyatına!
BİM’de 27 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında seçili ürünlerde ikinci ürün %50 indirimli olarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, hem Ramazan sofralarını zenginleştirme hem de bütçelerini rahatlatma fırsatı buluyor.
SEK TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 355 TL
TEKSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 340 TL
İÇİM TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 375 TL
ALTINKILIÇ TAM YAĞLI KLASİK BEYAZ PEYNİR 500 G
Fiyat: 219 TL
