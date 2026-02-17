BİM’de Ramazan öncesi gıda fiyatları düşüyor, aile bütçesi nefes alıyor! BİM 17 Şubat aktüel ürünler
BİM’de Ramazan öncesi gıda fiyatları düşüyor, aile bütçesi nefes alıyor! BİM 17 Şubat aktüel ürünler
17 Şubat 2026’da BİM’de Ramazan öncesi büyük gıda indirimi başlıyor. Raflardaki sürpriz fırsatları kaçırmayın. Kahvaltılıklardan temel gıda ürünlerine kadar her üründe fiyatlar düşüyor. Aileler bu indirimlerle hem tasarruf edecek hem de sofralarını şenlendirecek.
1 | 72
2 | 72
3 | 72
4 | 72
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.