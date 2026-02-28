BİM’de Ramazan sürprizi! 3 Mart Salı gıda fırsatları başlıyor
Ramazan ayının bereketi BİM raflarına taşınıyor. 3 Mart Salı günü başlayacak indirimlerde; bakliyat, kahvaltılık, temel gıda ve atıştırmalıklar, aile bütçesini yormadan sofralara ulaşacak.
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Fiyat: 439 TL
