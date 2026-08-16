BİM'DE SALI GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! GIDADA FİYATLAR DİP YAPTI! (BİM 18-24 AĞUSTOS)
Mutfak alışverişi yapacaklar dikkat! Bu salı marketlerde kelimenin tam anlamıyla kıyamet kopacak! 18-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda ürünlerine gelecek dev indirimi duyanlar şimdiden alarm kurdu. Zeytinyağından bakliyata, ketçap ve mayonezden 6'lı süt çeşitlerine kadar her şeyde etiketler yarı yarıya iniyor. Bitmedi; peynir ve yoğurt çeşitleri, kahvaltılık sucuklar ve sporcuların vazgeçilmezi Protein Ocn ürünleri de dip fiyatla geliyor. 18 Ağustos Salı sabahı erkenden kapıda sıraya girmeyen, boş raflara bakıp cidden çok üzülür. İşte kapış kapış gidecek o dev liste!
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