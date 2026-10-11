BİM’DE SATIŞTA! SET ÜSTÜ OCAK, ISLAK&KURU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ, FISHER-PRICE ÜRÜNLERİ (BİM 11-17 EKİM)
BİM 11-17 Ekim Aktüel kataloğu yayında! Mutfakların çehresini değiştirecek modern cam üstü set ocak ve temizlikte çağ atlatacak ıslak&kuru elektrik süpürgesi radikal fiyatlarla başrolde yer alıyor. Çocuklu ailelerin mağaza kapılarında kuyruklar oluşturacağı bu indirim haftasında, dünyaca ünlü Fisher-Price ürünleri de ezber bozan fırsatlarla raflara iniyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu büyük fırsatları yakalamak için cuma sabahı erken saatlerde yerinizi almayı unutmayın, elini çabuk tutan kazanıyor!
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