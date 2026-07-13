BİM'de Tefal mucizesi: BİM’e 17 Temmuz Cuma Kaymaz Tabanlı Manuel Rondo geliyor!
BİM'de Tefal mucizesi: BİM’e 17 Temmuz Cuma Kaymaz Tabanlı Manuel Rondo geliyor!
Mutfakta hız, konfor ve kusursuz performans arayanlar için Tefal Manuel Rondo 17 Temmuz Cuma günü BİM’e ezber bozmaya geliyor! 500 ml ideal geniş haznesiyle tek seferde tüm malzemelerinizi zahmetsizce doğrayan bu kompakt dev, elektriğe ihtiyaç duymadan harikalar yaratıyor. Güvenli kilit sistemi sayesinde mutfakta olası kazaları sıfıra indirirken, özel kaymaz taban yapısıyla tezgahınıza adeta tutunuyor ve sarsıntısız bir kullanım sunuyor. Paslanmaz keskin bıçakları ve ultra pratik çekme mekanizmasıyla yemek hazırlama sürenizi yarıya indiren bu şık yardımcı, mutfağınızın yeni gözdesi olacak.
CHEF'S PROFESSIONAL KARNIYARIK TENCERE
Fiyat: 679 TL
1 | 41
2 | 41
3 | 41
4 | 41
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