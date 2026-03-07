  1. Ekonomim
  4. BİM’de teknoloji rüzgarı: BİM’e 13 Mart Cuma Samsung Cep Telefonu geliyor!

13 Mart 2026 Cuma günü BİM raflarında Samsung cep telefonu satışa çıkıyor. Güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü kamerası ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken model, günlük kullanımda hız ve konfor arayanlar için öne çıkıyor. Şık tasarımı ve geniş ekran deneyimiyle hem iş hem eğlence için ideal bir seçenek sunan telefon, cazip fiyat avantajıyla teknoloji tutkunlarının radarında olacak.

TCL 65 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV

Fiyat: 33,900 TL

DIJITSU 43 İNÇ FULL HD GOOGLE TV

Fiyat: 9,490 TL

