BİM’de teknoloji rüzgarı esecek! 18 Şubat Çarşamba günü BİM’e Monster Oyun Bilgisayarı geliyor!
BİM, teknoloji raflarını genişletiyor. BİM’e 18 Şubat Çarşamba günü Monster oyun bilgisayarı geliyor. Sınırlı sayıda satışa sunulacak oyun bilgisayarı, fiyat-performans iddiasıyla oyuncuların radarına girdi. Peki, BİM'de Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 18 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri…
MONSTER TULPAR T6 V3.3.1 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 77,500 TL
MONSTER ABRA A5 V21.6.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 43,900 TL
MONSTER TULPAR TD3 V1.2.2.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 59,500 TL
ELEKTRİKLİ BİNİLEBİLİR SCOOTER VALİZ SE3S
Fiyat: 25,500 TL
