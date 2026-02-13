  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’de teknoloji rüzgarı esecek! 18 Şubat Çarşamba günü BİM’e Monster Oyun Bilgisayarı geliyor!

BİM’de teknoloji rüzgarı esecek! 18 Şubat Çarşamba günü BİM’e Monster Oyun Bilgisayarı geliyor!

BİM, teknoloji raflarını genişletiyor. BİM’e 18 Şubat Çarşamba günü Monster oyun bilgisayarı geliyor. Sınırlı sayıda satışa sunulacak oyun bilgisayarı, fiyat-performans iddiasıyla oyuncuların radarına girdi. Peki, BİM'de Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 18 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri…

BİM’de teknoloji rüzgarı esecek! 18 Şubat Çarşamba günü BİM’e Monster Oyun Bilgisayarı geliyor! - Sayfa 1

MONSTER TULPAR T6 V3.3.1 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 77,500 TL

1 | 17
BİM’de teknoloji rüzgarı esecek! 18 Şubat Çarşamba günü BİM’e Monster Oyun Bilgisayarı geliyor! - Sayfa 2

MONSTER ABRA A5 V21.6.3 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 43,900 TL

2 | 17
BİM’de teknoloji rüzgarı esecek! 18 Şubat Çarşamba günü BİM’e Monster Oyun Bilgisayarı geliyor! - Sayfa 3

MONSTER TULPAR TD3 V1.2.2.3 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 59,500 TL

3 | 17
BİM’de teknoloji rüzgarı esecek! 18 Şubat Çarşamba günü BİM’e Monster Oyun Bilgisayarı geliyor! - Sayfa 4

ELEKTRİKLİ BİNİLEBİLİR SCOOTER VALİZ SE3S

Fiyat: 25,500 TL

4 | 17