BİM’DE TEKNOLOJİ RÜZGARI! İŞTE BİM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 19-25 AĞUSTOS)
Teknoloji dünyasını sarsacak dev indirim dalgası BİM marketlerine geliyor! 19-25 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda televizyon, telefon ve beyaz eşyada fiyatlar düşüyor. Stokların saniyeler içinde tükeneceği, erkenden BİM kapısında sıraya girmeyenin cidden çok üzüleceği bu haftalık teknoloji şöleninin fiyat listesi ve tüm güncel broşür detayları haberimizde!
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