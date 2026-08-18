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  4. BİM’DE TEKNOLOJİ RÜZGARI! İŞTE BİM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 19-25 AĞUSTOS)

BİM’DE TEKNOLOJİ RÜZGARI! İŞTE BİM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 19-25 AĞUSTOS)

Teknoloji dünyasını sarsacak dev indirim dalgası BİM marketlerine geliyor! 19-25 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda televizyon, telefon ve beyaz eşyada fiyatlar düşüyor. Stokların saniyeler içinde tükeneceği, erkenden BİM kapısında sıraya girmeyenin cidden çok üzüleceği bu haftalık teknoloji şöleninin fiyat listesi ve tüm güncel broşür detayları haberimizde!

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BİM’DE TEKNOLOJİ RÜZGARI! İŞTE BİM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 1

ANTON 3 TON KAPASİTELİ LİTYUM - İYON AKÜLÜ CBH V2 FORKLİFT

Fiyat: 1.500.000 TL

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BİM’DE TEKNOLOJİ RÜZGARI! İŞTE BİM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ANTON 1.5 TON KAPASİTELİ LİTYUM - İYON AKÜLÜ PTL 1.5 TRANSPALET

Fiyat: 59.900 TL

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BİM’DE TEKNOLOJİ RÜZGARI! İŞTE BİM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 3

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 75V6D

Fiyat: 47.900 TL

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BİM’DE TEKNOLOJİ RÜZGARI! İŞTE BİM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 4

GENERAL MOBİLE ERA 30 PRO DUAL CEP TELEFONU 8GB+256GB

Fiyat: 8.250 TL

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