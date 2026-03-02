BİM’de teknoloji şöleni başlıyor: BİM’e 4 Mart Çarşamba Smart LED TV geliyor!
4 Mart 2026 Çarşamba günü BİM’de Smart LED TV kampanyası başlıyor. Uygun fiyatlı akıllı televizyon fırsatları ile evde sinema keyfini yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor. Teknoloji tutkunları ve evini yenilemek isteyenler için BİM raflarında Smart LED TV’ler yerini alıyor.
TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG
Fiyat: 40,990 TL
KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 40,990 TL
SİYAH YÖNETİCİ KOLTUĞU
Fiyat: 4,950 TL
GRİ YÖNETİCİ KOLTUĞU
Fiyat: 5,450 TL
