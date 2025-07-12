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  4. BİM’de tuvalet kağıdı ve kağıt havluda dev indirim! (BİM 15 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de tuvalet kağıdı ve kağıt havluda dev indirim! (BİM 15 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 15 Temmuz 2025 Salı günü indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 15 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 15 Temmuz Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 15 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 15 Temmuz Salı 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM’de tuvalet kağıdı ve kağıt havluda dev indirim! (BİM 15 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

WELLS TUVALET KAĞIDI BAMBU ÖZÜ KATKILI 40’LI

Fiyat: 199 TL

 WELLS KAĞIT HAVLU BAMBU ÖZÜ KATKILI 16’LI

Fiyat: 129 TL

 NATURALOVE TEMALI BASKILI PEÇETE 20’Lİ

Fiyat: 39,50 TL

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BİM’de tuvalet kağıdı ve kağıt havluda dev indirim! (BİM 15 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

NESCAFE XPRESS KAHVELİ SÜTLÜ İÇECEK ORIGINAL 1 LİTRE

Fiyat: 99 TL

 TORKU FREMA KAKAOLU FINFIK FREMASI 1000 GRAM

Fiyat: 145 TL

 KEYİFÇE ÇİĞ KARIŞIK KURUYEMİŞ 300 GRAM

Fiyat: 155 TL

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