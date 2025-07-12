BİM’de tuvalet kağıdı ve kağıt havluda dev indirim! (BİM 15 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 15 Temmuz 2025 Salı günü indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 15 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 15 Temmuz Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 15 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 15 Temmuz Salı 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
WELLS TUVALET KAĞIDI BAMBU ÖZÜ KATKILI 40’LI
Fiyat: 199 TL
WELLS KAĞIT HAVLU BAMBU ÖZÜ KATKILI 16’LI
Fiyat: 129 TL
NATURALOVE TEMALI BASKILI PEÇETE 20’Lİ
Fiyat: 39,50 TL
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NESCAFE XPRESS KAHVELİ SÜTLÜ İÇECEK ORIGINAL 1 LİTRE
Fiyat: 99 TL
TORKU FREMA KAKAOLU FINFIK FREMASI 1000 GRAM
Fiyat: 145 TL
KEYİFÇE ÇİĞ KARIŞIK KURUYEMİŞ 300 GRAM
Fiyat: 155 TL
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