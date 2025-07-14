BİM’de aylık bebek bezi paketinde dev indirim! (BİM 15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün (15 Temmuz 2025 Salı) aylık bebek bezi paketleri ve daha birçok üründe geçerli indirim fırsatı başlıyor. Peki, BİM'de 15 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 15 Temmuz Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 15 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 15 Temmuz Salı 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
JENNY & WILLY BEBEK BEZİ AYLIK PAKET
Maxi: 100 adet
Junior: 82 adet
X Large: 70 adet
Fiyat: 319 TL
DOMESTOS YOĞUN KIVAMLI 5 LİTRE
Fiyat: 184 TL
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