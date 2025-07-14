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  4. BİM’de aylık bebek bezi paketinde dev indirim! (BİM 15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de aylık bebek bezi paketinde dev indirim! (BİM 15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün (15 Temmuz 2025 Salı) aylık bebek bezi paketleri ve daha birçok üründe geçerli indirim fırsatı başlıyor. Peki, BİM'de 15 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 15 Temmuz Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 15 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 15 Temmuz Salı 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM’de aylık bebek bezi paketinde dev indirim! (BİM 15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

JENNY & WILLY BEBEK BEZİ AYLIK PAKET

 Maxi: 100 adet

Junior: 82 adet

X Large: 70 adet

Fiyat: 319 TL

 DOMESTOS YOĞUN KIVAMLI 5 LİTRE

Fiyat: 184 TL

 

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BİM’de aylık bebek bezi paketinde dev indirim! (BİM 15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ÜLKER ÇOKONAT MAXI 45 GRAM

Fiyat: 23 TL

 TORKU PETİBÖR 700 GRAM

Fiyat: 69 TL

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