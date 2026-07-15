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  4. BİM'de yazın ferahlatıcı fırsatı: BİM’e 17 Temmuz Cuma Buzluk Termos geliyor!

BİM'de yazın ferahlatıcı fırsatı: BİM’e 17 Temmuz Cuma Buzluk Termos geliyor!

Yaz sıcaklarında içeceklerinizi ve yiyeceklerinizi her an buz gibi koruyacak muhteşem bir kurtarıcı geliyor! BİM 17 Temmuz Cuma günü kamp, piknik ve seyahat tutkunlarının vazgeçilmezi olacak buzluk termosu getiriyor. 32 cm x 48 cm x 28 cm ideal ölçüleri ve tam 20 litre geniş iç hacmi sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı tek seferde rahatça depolar. Üstün yalıtım performansı ile sıcak yaz günlerinde bile uzun süre mükemmel soğukluk sağlar. Yolculuklarınıza serinlik katacak bu şık ve dayanıklı ürünü sakın kaçırmayın!

BİM'de yazın ferahlatıcı fırsatı: BİM’e 17 Temmuz Cuma Buzluk Termos geliyor! - Sayfa 1
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BİM'de yazın ferahlatıcı fırsatı: BİM’e 17 Temmuz Cuma Buzluk Termos geliyor! - Sayfa 2
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BİM'de yazın ferahlatıcı fırsatı: BİM’e 17 Temmuz Cuma Buzluk Termos geliyor! - Sayfa 3
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BİM'de yazın ferahlatıcı fırsatı: BİM’e 17 Temmuz Cuma Buzluk Termos geliyor! - Sayfa 4

CHEF'S TAVA SETİ

Fiyat: 599 TL

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