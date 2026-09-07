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  4. BİM’DE YENİ HAFTA FIRSATLARI BELLİ OLDU: İŞTE DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER! (BİM 13-19 EYLÜL)

BİM’DE YENİ HAFTA FIRSATLARI BELLİ OLDU: İŞTE DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER! (BİM 13-19 EYLÜL)

BİM’in yeni haftalık aktüel ürün kataloğunda farklı kategorilerden ürünler dikkat çekiyor. Ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere kadar geniş bir seçkinin yer aldığı katalogda fiyatlar da belli oldu. 13-19 Eylül tarihleri arasında mağazalarda satışa sunulacak ürünler, alışveriş planı yapan tüketicilerin gündemine girdi.

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BİM’DE YENİ HAFTA FIRSATLARI BELLİ OLDU: İŞTE DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER! (BİM 13-19 EYLÜL) - Sayfa 1

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Fiyat: 34.900 TL

 

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BİM’DE YENİ HAFTA FIRSATLARI BELLİ OLDU: İŞTE DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER! (BİM 13-19 EYLÜL) - Sayfa 2
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BİM’DE YENİ HAFTA FIRSATLARI BELLİ OLDU: İŞTE DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER! (BİM 13-19 EYLÜL) - Sayfa 3

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Fiyat: 19.900 TL

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BİM’DE YENİ HAFTA FIRSATLARI BELLİ OLDU: İŞTE DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER! (BİM 13-19 EYLÜL) - Sayfa 4
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