BİM’DE YENİ HAFTA FIRSATLARI BELLİ OLDU: İŞTE DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER! (BİM 13-19 EYLÜL)
BİM’in yeni haftalık aktüel ürün kataloğunda farklı kategorilerden ürünler dikkat çekiyor. Ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere kadar geniş bir seçkinin yer aldığı katalogda fiyatlar da belli oldu. 13-19 Eylül tarihleri arasında mağazalarda satışa sunulacak ürünler, alışveriş planı yapan tüketicilerin gündemine girdi.
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