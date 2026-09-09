BİM’DE YENİ HAFTA HAREKETLİLİĞİ! RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU (BİM 15-21 EYLÜL)
BİM mağazalarında yeni haftayla birlikte satışa sunulacak aktüel ürünler alışveriş yapmak isteyenlerin gündemine girdi. Farklı ihtiyaçlara yönelik ürünlerin yer aldığı haftalık kampanyada dikkat çeken seçenekler bulunuyor. BİM’in aktüel ürünlerini yakından takip eden tüketiciler, yeni haftada mağazalarda hangi ürünlerin satışa çıkacağını ve fiyatların ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Kampanyanın öne çıkan ürünleri alışveriş listelerini şimdiden şekillendiriyor. Bu kampanyayı kaçıran çok üzülür, bizden söylemesi!
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