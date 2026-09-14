BİM’DE YENİ HAFTA SÜRPRİZİ! BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK (BİM 15-21 EYLÜL)
BİM’in yeni haftalık aktüel ürün kampanyası alışveriş yapacakların gündemine girdi. Mağazalarda farklı kategorilerden çok sayıda ürün satışa sunulurken, dikkat çeken seçenekler tüketicilerin ilgisini çekiyor. BİM’in haftalık kampanyasını takip eden vatandaşlar, yeni ürünlerin ne zaman raflarda olacağını ve satış fiyatlarını araştırmaya başladı. 15-21 Eylül haftasında BİM mağazalarında yer alacak ürünler arasında öne çıkan seçenekler ve fiyatlar belli oldu. Detaylar haberimizde…
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