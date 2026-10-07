BİM’DE YENİ HAFTANIN ALIŞVERİŞ LİSTESİ DEĞİŞİYOR! AKTÜEL ÜRÜNLER BELLİ OLDU (BİM 11-17 EKİM)
BİM’de 11-17 Ekim haftasında raflara gelecek aktüel ürünler belli oldu. Yeni haftanın kataloğunda küçük ev aletilerinden şarjlı diş fırçalarına, tamir aletlerinden termos ve eğitici oyuncaklara kadar farklı kategorilerde ürünler yer alıyor. Alışveriş listesini yenilemek isteyenler için dikkat çeken seçeneklerin bulunduğu BİM kataloğunda, 11 Ekim’den itibaren satışa sunulacak ürünler ve fiyatları öne çıkıyor. İşte BİM’in yeni haftadaki aktüel ürünleri...
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