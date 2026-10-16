BİM’DE YENİ HAFTANIN ALIŞVERİŞ LİSTESİ DEĞİŞİYOR! AKTÜEL ÜRÜNLER BELLİ OLDU (BİM 18-24 EKİM)
BİM’de 18-24 Ekim tarihleri arasında rafları darmadağın edecek dev indirim günleri başlıyor! Teknoloji tutkunlarını mest edecek dijital fırsatlar, evde sporu keyif haline getirecek en kaliteli spor ekipmanları ve çocukları sevinçten havalara uçuracak en eğlenceli oyuncaklar geliyor. Bitmedi! Hayatı kolaylaştıran pratik küçük ev aletleri ve mutfağınıza şıklık katacak o muazzam cam ankastre set de sınırlı stoklarla raflarda! Bu dev fırsatları sakın kaçırmayın, yoksa gerçekten çok üzülürsünüz!
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