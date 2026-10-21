BİM’DE YENİ HAFTANIN ALIŞVERİŞ LİSTESİ DEĞİŞİYOR! EV VE GİYİM ÜRÜNLERİ GELİYOR (BİM 23-29 EKİM)
BİM’in yeni aktüel kataloğunda ev ihtiyaçlarından giyime, mutfak gereçlerinden kışlık aksesuarlara kadar pek çok ürün yer alıyor. Tencere ve tava çeşitleri, cam bardaklar, kahve fincan takımları, saklama kapları ve organizerler dikkat çekerken; kadın ve erkek sweatshirtler, eşofman altları, spor çanta ve soğuk havalara yönelik eldiven, bere ve boyunluk seçenekleri de raflara geliyor. Farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünlerin fiyatları da belli oldu. İşte öne çıkan ürünler ve fiyatları…
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