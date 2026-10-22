BİM’DE YENİ HAFTANIN ALIŞVERİŞ LİSTESİ DEĞİŞİYOR! YENİ KATALOG BELLİ OLDU (BİM 25-31 EKİM)
BİM’in 25-31 Ekim aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftada ev ihtiyaçlarından teknoloji ürünlerine, ısıtma çözümlerinden oyuncaklara, hobi malzemelerinden balıkçılık ekipmanlarına kadar pek çok farklı kategoride ürün satışa sunulacak. Farklı bütçelere hitap eden seçeneklerin yer aldığı katalogda, evde ve günlük yaşamda kullanılabilecek ürünler de dikkat çekiyor. İşte BİM’in yeni hafta kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları…
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