BİM'DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! TEKNOLOJİ VE EV ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKİYOR (BİM 14-20 EKİM)
BİM’in 14-20 Ekim aktüel ürün kataloğunda teknoloji, spor ve ev ihtiyaçlarına yönelik farklı seçenekler yer alıyor. 3D yazıcı, 3D tarayıcı ve lazer gravür cihazının yanı sıra eliptik bisiklet, koşu bandı ve trambolin de katalogda öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Evine yeni ürünler eklemek isteyenleri ise elektrikli şömine görünümlü ısıtıcı, ankastre set, mini buzdolabı ve çok amaçlı dolap gibi alternatifler bekliyor.
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