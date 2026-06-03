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  4. BİM’de yeni indirim seferberliği: 9 Haziran Salı günü kahvaltı ürünlerinde büyük fırsat başlıyor!

BİM’de yeni indirim seferberliği: 9 Haziran Salı günü kahvaltı ürünlerinde büyük fırsat başlıyor!

BİM, 9 Haziran Salı günü başlayacak kampanya kapsamında kahvaltı ürünlerinde fiyat indirimine gidiyor. Salam, sucuk, peynir çeşitleri, Torku kakaolu fındık kreması ve birçok gıda ürününde etiketler aşağı çekilirken, cazip fiyatlar raflardaki yerini alıyor.

BİM’de yeni indirim seferberliği: 9 Haziran Salı günü kahvaltı ürünlerinde büyük fırsat başlıyor! - Sayfa 1

DOST %20 BİTKİSEL YAĞLI KREMSOS 200 ML

Fiyat: 18,50 TL

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BİM’de yeni indirim seferberliği: 9 Haziran Salı günü kahvaltı ürünlerinde büyük fırsat başlıyor! - Sayfa 2
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BİM’de yeni indirim seferberliği: 9 Haziran Salı günü kahvaltı ürünlerinde büyük fırsat başlıyor! - Sayfa 3

PINAR HİNDİ SALAM 50 G

Fiyat: 13,50 TL

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BİM’de yeni indirim seferberliği: 9 Haziran Salı günü kahvaltı ürünlerinde büyük fırsat başlıyor! - Sayfa 4
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