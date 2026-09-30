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  4. BİM’DE YENİ İNDİRİMLİ NELER VAR? ÇEYİZ SETİ, ÇAY MAKİNESİ, SÜPÜRGE RAFLARA GELİYOR! (BİM 4-10 EKİM)

BİM’DE YENİ İNDİRİMLİ NELER VAR? ÇEYİZ SETİ, ÇAY MAKİNESİ, SÜPÜRGE RAFLARA GELİYOR! (BİM 4-10 EKİM)

BİM'in 4-10 Ekim aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta raflara evleneceklere özel 8.990 TL'lik Fakir 4'lü çeyiz seti damga vuruyor. Setin içinde tost makinesi, multi blender, Türk kahvesi makinesi ve çay makinesi var. Ayrıca Emsan XL Çay Makinesi 2.190 TL, Philips toz torbasız süpürge 6.990 TL, Fantom kablolu dikey süpürge 2.290 TL ve Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.990 TL ile en çok aranan küçük ev aletleri indirime giriyor.

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BİM’DE YENİ İNDİRİMLİ NELER VAR? ÇEYİZ SETİ, ÇAY MAKİNESİ, SÜPÜRGE RAFLARA GELİYOR! (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 1

SENNA 65 İNÇ FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F

Fiyat: 27.500 TL

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BİM’DE YENİ İNDİRİMLİ NELER VAR? ÇEYİZ SETİ, ÇAY MAKİNESİ, SÜPÜRGE RAFLARA GELİYOR! (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 2
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BİM’DE YENİ İNDİRİMLİ NELER VAR? ÇEYİZ SETİ, ÇAY MAKİNESİ, SÜPÜRGE RAFLARA GELİYOR! (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 3
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BİM’DE YENİ İNDİRİMLİ NELER VAR? ÇEYİZ SETİ, ÇAY MAKİNESİ, SÜPÜRGE RAFLARA GELİYOR! (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 4

SAMSUNG A16 CEP TELEFONU 4GB/128GB

Fiyat: 10.900 TL

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