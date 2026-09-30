BİM’DE YENİ İNDİRİMLİ NELER VAR? ÇEYİZ SETİ, ÇAY MAKİNESİ, SÜPÜRGE RAFLARA GELİYOR! (BİM 4-10 EKİM)
BİM'in 4-10 Ekim aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta raflara evleneceklere özel 8.990 TL'lik Fakir 4'lü çeyiz seti damga vuruyor. Setin içinde tost makinesi, multi blender, Türk kahvesi makinesi ve çay makinesi var. Ayrıca Emsan XL Çay Makinesi 2.190 TL, Philips toz torbasız süpürge 6.990 TL, Fantom kablolu dikey süpürge 2.290 TL ve Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.990 TL ile en çok aranan küçük ev aletleri indirime giriyor.
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