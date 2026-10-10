BİM'DE YILIN TEKNOLOJİ BOMBASI: PHİLİPS KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE GELİYOR! (BİM 11-17 EKİM)
BİM Aktüel kataloğunun en çok konuşulan dev fırsatı netleşti! Philips XC6451/10 Kablosuz Dikey Süpürge, peşin fiyatına 6 taksit avantajı ve 11.390 TL şok fiyatıyla satışa çıkıyor! PowerCyclone 11 teknolojisiyle yüksek emiş gücü sunan bu teknoloji harikası, TriActive akıllı başlığı ve 64 dakikaya varan çalışma süresiyle ev temizliğinde ezber bozmaya geliyor. Sınırlı stoklarla gelecek ve piyasayı sallayacak bu büyük indirimi yakalamak için 11 Ekim Pazar sabahı en yakın Bim mağazasında yerinizi şimdiden ayırtın!
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