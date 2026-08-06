BİM'den 11-17 Ağustos'ta indirim rüzgarı: Gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsat başlıyor
BİM, 11-17 Ağustos tarihleri arasında raflara taşıyacağı yeni aktüel kataloğuyla ev bütçelerini rahatlatmaya hazırlanıyor. Temel gıda maddelerinden hijyen ve temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpatede sunulacak cazip indirimler, mutfak masraflarını hafifletirken alışveriş severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Sınırlı süreyle geçerli olacak bu büyük kampanyada, haftalık bütçesini planlamak isteyen tüketicileri bekleyen avantajlı fiyatlar ve öne çıkan indirimli ürün detayları netleşti.
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