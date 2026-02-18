  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’den 24 Şubat 2026 Salı Ramazan’a özel büyük gıda indirimi!

BİM’den 24 Şubat 2026 Salı Ramazan’a özel büyük gıda indirimi!

Ramazan coşkusu BİM raflarına taşınıyor. 24 Şubat 2026 Salı günü başlayacak büyük gıda indirimiyle temel gıdalar uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu özel fırsat sayesinde hem mutfağınızı doldurabilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Ramazan’a özel avantaj fırsatını kaçırmayın.

BİM’den 24 Şubat 2026 Salı Ramazan’a özel büyük gıda indirimi! - Sayfa 1

AKNAZ RENDE MOZZARELLA PEYNİRİ 200 G

Fiyat: 89,50 TL

1 | 95
BİM’den 24 Şubat 2026 Salı Ramazan’a özel büyük gıda indirimi! - Sayfa 2
2 | 95
BİM’den 24 Şubat 2026 Salı Ramazan’a özel büyük gıda indirimi! - Sayfa 3
3 | 95
BİM’den 24 Şubat 2026 Salı Ramazan’a özel büyük gıda indirimi! - Sayfa 4

LEZİTA PİLİÇ SCHNITZEL 1080 G

Fiyat: 99 TL

4 | 95