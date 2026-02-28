BİM’den 3 Mart’a kadar geçerli Ramazan kampanyası: Aynı ürünün ikincisi %50 indirimli!
BİM’in Ramazan kampanyası 3 Mart 2026 tarihine kadar devam ediyor. Seçili ürünlerde ikinci ürün yarı fiyatına olacak. Bu fırsatı kaçırmayın...
SEK TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 355 TL
TEKSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 340 TL
İÇİM TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 375 TL
ALTINKILIÇ TAM YAĞLI KLASİK BEYAZ PEYNİR 500 G
Fiyat: 219 TL
