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  4. BİM'den beklenen teknoloji fırsatı: 19 Haziran Cuma BİM’e Neo (Single) Drone geliyor!

BİM'den beklenen teknoloji fırsatı: 19 Haziran Cuma BİM’e Neo (Single) Drone geliyor!

BİM, 19 Haziran Cuma günü teknoloji meraklılarının beklediği Neo Single Drone modelini raflara taşıyor. Akıllı uçuş başlangıcı ve güvenli pervane koruması gibi gelişmiş teknik özelliklere sahip olan cihaz, çevrimiçi etkinleştirme desteğiyle pratik bir kullanım sunuyor. Kutusundan bir çift yedek pervane ve 6 adet yedek vida çıkan bu drone, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu fırsatı kaçırmamak için Cuma sabahı BİM mağazalarına uğramayı unutmayın.

BİM'den beklenen teknoloji fırsatı: 19 Haziran Cuma BİM’e Neo (Single) Drone geliyor! - Sayfa 1

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 10.950 TL

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BİM'den beklenen teknoloji fırsatı: 19 Haziran Cuma BİM’e Neo (Single) Drone geliyor! - Sayfa 2
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BİM'den beklenen teknoloji fırsatı: 19 Haziran Cuma BİM’e Neo (Single) Drone geliyor! - Sayfa 3

KUMTEL 18” 3IN1 AYAKLI VANTİLATÖR KTF-340

Fiyat: 1.490 TL

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BİM'den beklenen teknoloji fırsatı: 19 Haziran Cuma BİM’e Neo (Single) Drone geliyor! - Sayfa 4
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