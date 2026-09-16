  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’DEN BOMBA KAMPANYA! BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL)

BİM’DEN BOMBA KAMPANYA! BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL)

BİM’in bu sabahtan itibaren geçerli olan yeni bülteninde, odasını adeta bir teknoloji üssüne çevirmek isteyenler için gerçek bir indirim çılgınlığı başladı! Yüksek hız ve performans arayanların beklediği canavar oyun bilgisayarlarından saatlerce konfor sunan profesyonel oyuncu koltuğuna, geniş çalışma masasından şık kitaplık modellerine kadar pek çok ürün vitrine çıktı. Hem kaliteli bir sistem kurmak hem de bütçesini korumak isteyen yüz binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde şubelerin kapısında kuyruk olacak.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
BİM’DEN BOMBA KAMPANYA! BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 1

MONSER TULPAR T7 V26.4.11 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 75,990 TL

1 | 8
BİM’DEN BOMBA KAMPANYA! BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 2

MONSTER TULPAR TD3 V1.9.6.3 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 75,990 TL

2 | 8
BİM’DEN BOMBA KAMPANYA! BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 3

MONSTER ABRA A5 V2214.7 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 40,990 TL

3 | 8
BİM’DEN BOMBA KAMPANYA! BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 4

XDRIVE TORYUM OYUNCU KOLTUĞU

Fiyat: 8,490 TL

4 | 8