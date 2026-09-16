BİM’DEN BOMBA KAMPANYA! BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL)
BİM’in bu sabahtan itibaren geçerli olan yeni bülteninde, odasını adeta bir teknoloji üssüne çevirmek isteyenler için gerçek bir indirim çılgınlığı başladı! Yüksek hız ve performans arayanların beklediği canavar oyun bilgisayarlarından saatlerce konfor sunan profesyonel oyuncu koltuğuna, geniş çalışma masasından şık kitaplık modellerine kadar pek çok ürün vitrine çıktı. Hem kaliteli bir sistem kurmak hem de bütçesini korumak isteyen yüz binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde şubelerin kapısında kuyruk olacak.
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