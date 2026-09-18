BİM’DEN BOMBA KAMPANYA! BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 18-24 EYLÜL)
Haftalık alışverişini uygun fiyatlarla tamamlamak isteyenlerin merakla beklediği BİM aktüel ürünleri belli oldu. 18-24 Eylül tarihleri arasında mağazalarda satışa sunulacak indirimli ürünler, ev ihtiyaçlarından mutfak gereçlerine kadar geniş bir seçenek sunuyor. Kampanyada öne çıkan ürünler, uygun fiyatlarıyla alışveriş listesini yenilemek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Stoklarla sınırlı olan ürünler için yoğun talep bekleniyor.
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