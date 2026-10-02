BİM’DEN BOMBA KAMPANYA! BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 2-8 EKİM)
BİM bugün bomba gibi bir kampanya ile geliyor! 2-8 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel katalog resmen yayınlandı. Bu hafta raflar adeta ev için dolup taşıyor. Mutfakta hayat kurtaran pratik ürünlerden evin sıcaklığını değiştirecek tekstil ürünlerine, temizliği kolaylaştıran temizlik setine kadar aradığınız her şey bugün BİM'de olacak. Bütçe dostu fiyatlar ve sınırlı stoklarla gelen bu ürünler için izdiham bekleniyor. Bu fırsat kaçmaz!
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