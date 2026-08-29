BİM'DEN BOMBA KAMPANYA! BİM’E SALI GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 1-7 EYLÜL)
BİM'den bütçeleri sallayacak mega indirim dalgası! 1 Eylül Salı itibarıyla raflara gelecek dev kampanyada, en çok aranan temizlik deterjanları ve temel gıda ürünleri dip fiyatlarla satışa çıkıyor. Mutfaktan banyoya evinizin tüm eksiklerini yarı yarıya fiyatlarla tamamlamak için bu fırsatı sakın kaçırmayın. 1-7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak dev indirimin tüm detayları ve bütçe dostu fiyat listesi haberimizde…
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